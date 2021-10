Zenit | Karavaev | «Juventus squadra di spessore Ma ha punti deboli»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Vjaceslav, calciatore dello, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro laIntervenuto in conferenza stampa, Vjaceslavha parlato alla vigilia di. Le sue parole.SENZA RONALDO – «Non ci pensiamo. La Juve è unadi altissima qualità». ALEX SANDRO – «Hanno qualità ma a sinistra giocano anche Chiesa e Bernardeschi. Sono unadi».– «Hanno moltidi forza ma anche dei. Sviluppano un buon gioco di, una buona difesa e un buon attacco. Sono preparati. Non siamo nervosi ma sarà una partita ...

Vyacheslav Karavaev, laterale dello Zenit San Pietroburgo, parla a Tuttosport, rivelando la possibilità di andare alla Lazio: 'Dopo la mia prima stagione allo Sparta Praga, nel 2017, si scriveva della Lazio.