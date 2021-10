Youth League, l'Inter supera 2 - 1 lo Sheriff e chiude il girone di andata da capolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è stata una formalità come si poteva pensare, ma l'Inter ha battuto anche lo Sheriff Tiraspol chiudendo il mini - girone di andata della Youth League al primo posto con sette punti in tre partite. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è stata una formalità come si poteva pensare, ma l'ha battuto anche loTiraspolndo il mini -didellaal primo posto con sette punti in tre partite. ...

Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - acmilanyouth : ?? In campo alle 15.30 ?? Torna la UEFA Youth League e il #MilanPrimavera affronta il Porto: questa la formazione sc… - Domenico1oo777 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ?? ??… - SkySport : #YouthLeague, #InterSheriff Tiraspol 2-1: nerazzurri da soli in vetta al girone #SkySport - ClaraPorta4 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ?? ??… -