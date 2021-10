“Violenze e fascismo nel napoletano” al Ghirelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Riprende da giovedì 21 ottobre alle 18.30 l’appuntamento con il Club della lettura di Casa del Contemporaneo. Gli incontri – a cura di Andrea Carraro, Mariano Ragusa ed Eduardo Scotti – si svolgeranno tutti i giovedì con la data dispari nella sala allestita al piano terra del Teatro Ghirelli (ingresso libero). Il primo appuntamento della stagione 2021/22 è con “Violenze e fascismo nel napoletano. Il caso di Castellammare di Stabia, Piazza Spartaco (1921-2021)” di Antonio Ferrara, Francesco D’Amato editore. Un tema, reso attuale dal recente assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL a Roma. A parlarne con l’autore ed Eduardo Scotti ci saranno il presidente dell’ANPI provinciale Ubaldo Baldi e Alfonso Conte, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Salerno. SINOSSI: Il manifestarsi della violenza ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 ottobre 2021) Riprende da giovedì 21 ottobre alle 18.30 l’appuntamento con il Club della lettura di Casa del Contemporaneo. Gli incontri – a cura di Andrea Carraro, Mariano Ragusa ed Eduardo Scotti – si svolgeranno tutti i giovedì con la data dispari nella sala allestita al piano terra del Teatro(ingresso libero). Il primo appuntamento della stagione 2021/22 è con “nel. Il caso di Castellammare di Stabia, Piazza Spartaco (1921-2021)” di Antonio Ferrara, Francesco D’Amato editore. Un tema, reso attuale dal recente assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL a Roma. A parlarne con l’autore ed Eduardo Scotti ci saranno il presidente dell’ANPI provinciale Ubaldo Baldi e Alfonso Conte, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Salerno. SINOSSI: Il manifestarsi della violenza ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - ilfoglio_it : Davvero le violenze a Roma si liquidano col richiamo ai valori della Resistenza? Negli slogan della piazza no vax r… - Alessan49159179 : @Paolo3_P @Bandito116 La manifestazione contro le violenze e contro i fascismo hanno fatto, ma landini oggi avrebbe… - FacciamoChia3 : #maratonamentana adulti vincono su bambini, oppure adulti che abusano Bambini? Ecco il Centrosinistra con la Frode… - fr_rivista : Le violenze dei #NoGreenPass degli scorsi giorni, culminate con l'attacco squadrista alla #CGIL, hanno scosso le co… -