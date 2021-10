Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA, CHE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA LA GIUSTINIANA FINO ALLO SVINCOLO CON LA BRACCIANESE IN DIREZIONE DELLA STORTA UNO SGUARDO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 OTTOBRE INFINE, A, ULTIMO GIORNO DI SOSPENSIONE DELLE LINEE S, DA DOMANI MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE. TUTTI I DETTAGLI SU ...