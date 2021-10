Tutto è pronto per festeggiare il “nuovo primato” di Giovanni Paolo II (Di martedì 19 ottobre 2021) È la prima in assoluto in Italia ad aver scelto all’unanimità il Pontefice polacco Karol Wojtyla. Tutto è nato nel corso dell’anno del centenario dalla sua nascita. In occasione della celebrazione, quel giorno le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi. Decisione all’unanimità La località calabra, Casali del Manco (Cosenza) si appresta, per la seconda volta, a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 19 ottobre 2021) È la prima in assoluto in Italia ad aver scelto all’unanimità il Pontefice polacco Karol Wojtyla.è nato nel corso dell’anno del centenario dalla sua nascita. In occasione della celebrazione, quel giorno le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi. Decisione all’unanimità La località calabra, Casali del Manco (Cosenza) si appresta, per la seconda volta, a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

