Traffico Roma del 19-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Beschi residui Real interventi in via del Foro Italico tratto a nord della tangenziale Tra la Salaria e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico residui rallentamenti per un incidente poi fuori città sulla A12 daCivitavecchia tra Civitavecchia sud è Santa Marinella direzionema i problemi maggiori al momento si concentrano in centro nella zona di Piazza della Repubblica dove è in corso una manifestazione la piazza al momento è chiusa alcosì come viene azionare deviate le linee di zona ma anche quelle in partenza da Termini e da Largo Pugliese via Cavour via Panisperna via Milano e via Nazionale riaperta invece la stazione metro Repubblica prima chiusa per motivi di sicurezza e ...