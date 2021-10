"Sesso in redazione", cacciato il direttore della Bild. Sullo sfondo la guerra dei media (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tabloid che più di ogni altro dà caccia al clamore in Germania, la Bild, finisce a sua volta per dare scandalo , per la condotta del suo giovane direttore, Julian Reichelt . A 42 anni l’ex reporter... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tabloid che più di ogni altro dà caccia al clamore in Germania, la, finisce a sua volta per dare scandalo , per la condotta del suo giovane, Julian Reichelt . A 42 anni l’ex reporter...

