Meraviglia in Israele: la spada di un crociato ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) Tel Aviv – Una spada di un crociato ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato la spada che -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere crociato. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. La spada, con elsa di 30 centimetri e lama di circa un metro, era adagiata sul fondo del mare, ad una profondità di 140-150 metri. “La spada si è conservata in perfette condizioni, è un ritrovamento bello e raro, evidentemente apparteneva ad una cavaliere crociato”, ha commentato Nir Distelfeld, ispettore dell’Unità di prevenzione dei furti dell’Autorità israeliana per le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Tel Aviv – Unadi uninal900. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato lache -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. La, con elsa di 30 centimetri e lama di circa un metro, era adagiata suldel, ad una profondità di 140-150 metri. “Lasi è conservata in perfette condizioni, è un ritrovamento bello e raro, evidentemente apparteneva ad una cavaliere”, ha commentato Nir Distelfeld, ispettore dell’Unità di prevenzione dei furti dell’Autorità israeliana per le ...

