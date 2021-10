Le Tifose | il nuovo format comico tutto al femminile

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si chiama ‘Le’ ed è ilideato da Georgia Viero Unmini-ideato per ‘prendere in giro goliardicamente l’avversario‘: così è stato definito ‘Le‘, ilprogetto ideato da Georgia Viero, longeva ed ultima valletta di Aldo Biscardi, conduttrice televisiva ed opinionista sportiva. Con lei, anche Roberta Pedrelli, conduttrice radiofonica e tv. Un programma unico nel suo genere, un punto di vistain quello che è stato sempre un mondo maschile, quello del calcio. Si parlerà del tifo calcistico; un argomento ancora poco diffuso ma che racconterà un modo molto particolare di tifare e diffondere messaggi divertenti ma pacifici, ...

E magari la rispengo se mi innervosisco di'. Roberta Pedrelli davanti allo stadio Olimpico con maglia e sciarpa della Roma