Lazio, due mesi di inibizione a Lotito per il caso tamponi e 5 ai medici del club (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura aveva chiesto 10 mesi, ma alla fine la sentenza della Corte federale della Figc ha deciso per due mesi di inibizione a Claudio Lotito, 5 mesi ai medici della Lazio, Rodia e Pulcini, e 50 ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura aveva chiesto 10, ma alla fine la sentenza della Corte federale della Figc ha deciso per duedia Claudio, 5aidella, Rodia e Pulcini, e 50 ...

Advertising

sportface2016 : +++Caso tamponi #Lazio, #Lotito condannato a due mesi di inibizione: la nuova sentenza gli evita di decadere dal ru… - conto_i : Ma quindi oggi la sentenza tamponi ci ha mandato in B o ci ha tolto 15 punti? No perché ricordavo fossero queste le… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cassia ?????? Traffico rallentato tra Raccordo Anulare e Via dei due Ponti > Centro città ??… - AndreaPecchia1 : #Lazio, caso #tamponi: due mesi di inibizione per #Lotito. Wow, meglio di una bacchettata sulle dita. #19ottobre - nonleggerlo : RT @SkySport: Lazio, caso tamponi: Lotito inibito due mesi, cinque i medici Pulcini e Rodia #SkySport #Lazio #Lotito #Coronavirus #Covid19… -