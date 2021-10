Lapo Elkann, svelato il retroscena sulle nozze segrete (Di martedì 19 ottobre 2021) Lapo Elkann ha parlato per la prima volta del suo matrimonio con Joana Lemos: lo ha fatto nelle pagine del settimanale Chi, dove ha raccontato i retroscena delle sue nozze da sogno con la donna che lo ha fatto ricredere di nuovo sull’amore. A Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Elkann aveva dedicato a Joana dolci parole d’amore: “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto. Devo il mio cambiamento e la serenità che ho a questa donna. È la donna della mia vita, è lei che mi permette di far la differenza ogni giorno. Ama, abbraccia e accetta tutte le sfaccettature di Lapo”. Lapo Elkann e Joana, i retroscena delle nozze Lapo Elkann si è lasciato andare a delle confessioni ... Leggi su dilei (Di martedì 19 ottobre 2021)ha parlato per la prima volta del suo matrimonio con Joana Lemos: lo ha fatto nelle pagine del settimanale Chi, dove ha raccontato idelle sueda sogno con la donna che lo ha fatto ricredere di nuovo sull’amore. A Domenica In, nel salotto di Mara Venier,aveva dedicato a Joana dolci parole d’amore: “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto. Devo il mio cambiamento e la serenità che ho a questa donna. È la donna della mia vita, è lei che mi permette di far la differenza ogni giorno. Ama, abbraccia e accetta tutte le sfaccettature di”.e Joana, idellesi è lasciato andare a delle confessioni ...

