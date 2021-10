Icardi non scende in campo con il PSG, 'malessere psicologico' (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro Icardi non sarà né in campo né in panchina questa sera nel match di Champions League del Paris Saint - Germain contro il Lipsia a causa delle sue traversie private, la movimentata separazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauronon sarà né inné in panchina questa sera nel match di Champions League del Paris Saint - Germain contro il Lipsia a causa delle sue traversie private, la movimentata separazione ...

carlolaudisa : Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In r… - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - IlContiAndrea : Ma non è che ce stanno a cojonà? #Icardi #WandaNara - CriCnb : RT @francescoceccot: La Juve condiziona così tanto i media che alle 21:25 non c'è traccia sui 3 siti dei quotidiani sportivi degli ululati… - giangio87 : RT @carlolaudisa: Fanno sorridere i “motivi personali” indicati dal #Psg Per giustificare l’assenza di #Icardi con il Lipsia. Ma In realta’… -