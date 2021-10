Francesco Facchinetti mostra la denuncia contro McGregor, ma come sta? (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sta benissimo Francesco Facchinetti dopo l’aggressione di Conor McGregor ma per quell’assurdo pugno più che parlare di come sta preferisce agire. Ormai tutti sanno cosa è accaduto due notti fa durante una festa privata, cosa ha fatto il campione di arti marziali miste e quanto sia fortunato Francesco Facchinetti per essere ancora in vita. Sui social ha appena mostrato la denuncia già fatta contro McGregor. Qualcuno pensava che non l’avesse davvero fatta e invece è tutto lì bianco su nero. Facchinetti cancella alcuni dati ma la prova che è tutto vero, che intende andare fino in fondo c’è e trova il sostengo della maggior parte delle persone, comuni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) Nonbenissimodopo l’aggressione di Conorma per quell’assurdo pugno più che parlare dipreferisce agire. Ormai tutti sanno cosa è accaduto due notti fa durante una feprivata, cosa ha fatto il campione di arti marziali miste e quanto sia fortunatoper essere ancora in vita. Sui social ha appenato lagià fatta. Qualcuno pensava che non l’avesse davvero fatta e invece è tutto lì bianco su nero.cancella alcuni dati ma la prova che è tutto vero, che intende andare fino in fondo c’è e trova il sostengo della maggior parte delle persone, comuni ...

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - saniokelchapo : in pratica c'eravamo io, facchinetti e benji de benji e fedez e dar nulla arriva quello scemo nano peloso de mcgreg… - infoitcultura : Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor / Come sta? 'Ho un trauma cranico, non ritiro denuncia' -