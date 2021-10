“Faccio bruciare tutto”, ex portiere cosparge di benzina un palazzo in viale Regina Margherita (Di martedì 19 ottobre 2021) “Faccio bruciare tutto”. Un ex portiere di un palazzo in viale Regina Margherita, Roma nord, ha minacciato di dar fuoco all’intera palazzina. Ieri pomeriggio ha cosparso il cortile interno, vicino alla zona di accesso alle caldaie, con la benzina e poi ha urlato ai presenti che avrebbe incendiato tutto il condominio. Una persona ha così chiamato il 112 ed è intervenuta la polizia. Leggi anche: Tragedia ai Castelli, trovato morto il 18enne sparito da casa: Valerio si è suicidato “Faccio bruciare tutto”, l’intervento della polizia L’uomo non ha dato in escandescenze. Si tratta di una persona che “non sta bene psicologicamente”. E per questo motivo è intervenuta anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) “”. Un exdi unin, Roma nord, ha minacciato di dar fuoco all’intera palazzina. Ieri pomeriggio ha cosparso il cortile interno, vicino alla zona di accesso alle caldaie, con lae poi ha urlato ai presenti che avrebbe incendiatoil condominio. Una persona ha così chiamato il 112 ed è intervenuta la polizia. Leggi anche: Tragedia ai Castelli, trovato morto il 18enne sparito da casa: Valerio si è suicidato “”, l’intervento della polizia L’uomo non ha dato in escandescenze. Si tratta di una persona che “non sta bene psicologicamente”. E per questo motivo è intervenuta anche ...

