Eurocup basket 2021 2022 | il regolamento | la formula | come funziona

Il regolamento della Eurocup 2021/2022 di basket, con tutto quello che c'è da sapere sulla competizione europea in scena da martedì 19 ottobre. Innanzitutto, sono 20 le squadre partecipanti, tra cui le italiane Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Le squadre sono divise in due gironi e si affronteranno in un match di andata e uno di ritorno, per un totale di 18 giornate. Le prime otto classificate al termine della fase a gironi accederanno agli ottavi di finale. Una delle novità a partire da quest'anno è che le partite della fase ad eliminazione diretta si giocheranno su gara secca, compresa la finale. Come di consueto, poi, negli incontri della fase ad eliminazione diretta, la squadra con il miglior piazzamento nella regular season avrà il vantaggio del fattore campo.

