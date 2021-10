“É sempre mezzogiorno” | aspic anni 70 di zia Cri

(Di martedì 19 ottobre 2021) Insieme a Lorenzo, Zia Cri oggi racconta gli’70, epoca tanto cara a gran parte del cast del programma, preparando un piatto simbolo di quel decennio, l’, ovvero una gelatina di pollo farcita con ogni ben di Dio. Ingredienti 70 g gelatina in polvere, 2 l brodo di pollo, 10 fettine di prosciutto cotto, 5 uova sode, 400 g carote, 300 g piselli, 300 g prosciutto cotto in 3 fette, 600 g insalata russa maionese, prezzemolo, ravanelli rossi, 1 carota, 1 peperone rosso Procedimento In aggiornamento Clicca qui per le altre ricette della puntata di oggi Ancora un’altra ricetta… Iscriviti al canale Youtube L'articolo Fatti di Gossip.

