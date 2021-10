Diretta a luci rosse dall' ufficio comunale | la por***-impiegata | immagini estreme | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tra tutti i casi scovati e sollevati da Striscia la Notizia, quello di cui stiamo per darvi conto, è uno dei più assurdi, clamorosi. Il tutto viene raccontato in un servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di lunedì 18 ottobre. Dietro al bancone Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, ma il servizio è tutto dello storico inviato Luca Abete. Il punto è che l'inviato della "banda" di Antonio Ricci ha scoperto che su un sito di live streaming di contenuti per adulti, insomma di contenuti a, si può trovare ladi un'che dà "spettacolo" (osceno) con i suoi seguaci. Il tutto, questo il fatto davvero clamoroso, mentre si trova proprio nel suo, in Comune. Per inciso, il servizio non è gratuito. Per usufruire delle ...