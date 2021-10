Covid, sotto osservazione una mutazione della variante Delta in Uk. Ma per gli esperti non è responsabile del picco di contagi (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è responsabile, secondo gli esperti, dell’aumento di casi di contagio in Gran Bretagna ma è comunque monitorata la variante discendente dalla mutazione Delta battezzata con la sigla AY.4.2. Questa nuova Delta plus di Sars-CoV-2, sta causando un numero crescente di infezioni in suolo britannico, ma è comunque Delta la variante dominante. Solo il 6% dei casi Covid sequenziati sono ora di un nuovo tipo e in un paese che sequenzia moltissimo il dato può essere considerato più che affidabile e non sottostimabile. Almeno per ora. Alcuni la chiamano Delta Plus (sigla che era stato attribuito anche ad AY.1, uno dei tre sottolignaggi di Delta già esistenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è, secondo gli, dell’aumento di casi dio in Gran Bretagna ma è comunque monitorata ladiscendente dallabattezzata con la sigla AY.4.2. Questa nuovaplus di Sars-CoV-2, sta causando un numero crescente di infezioni in suolo britannico, ma è comunqueladominante. Solo il 6% dei casisequenziati sono ora di un nuovo tipo e in un paese che sequenzia moltissimo il dato può essere considerato più che affidabile e nonstimabile. Almeno per ora. Alcuni la chiamanoPlus (sigla che era stato attribuito anche ad AY.1, uno dei trelignaggi digià esistenti ...

