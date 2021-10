Caso tamponi Lazio | Pulcini | “Vittoria vicina | punto ad assoluzione totale”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) “La, noi puntiamo allacancelne perché non esiste nessun reato. Mi ritengo molto soddisfatto, partiamo da una causa pesante grave che non esiste.all’completa perché so di aver fatto il mio dovere da medico. Non c’è stata nessuna disposizione della Asl che mi diceva di tenere Immobile fermo. Un medico non può essere delegittimato da un tampone, è una follia”. Così il medico dellaIvo, in merito alla vicenda deiche coinvolge il club biancoceleste e a cui la corte federale di appello della Figc ha inflitto una squalifica di cinque mesi. “Il ricorso al Collegio di garanzia per me è necessario perché voglio l’, ho fatto il mio dovere e voglio ...