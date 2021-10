Caso tamponi, due mesi di inibizione a Lotito. Il patron biancoceleste resta consigliere federale (Di martedì 19 ottobre 2021) Due mesi di inibizione per Lotito e cinque invece ai medici della Lazio, è questa la sentenza odierna della Corte d’appello federale riguardante il mancato rispetto dei protocolli Covid da parte del club biancoceleste. Con questo provvedimento il patron laziale potrà restare nella carica di consigliere federale della FIGC. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Duedipere cinque invece ai medici della Lazio, è questa la sentenza odierna della Corte d’appelloriguardante il mancato rispetto dei protocolli Covid da parte del club. Con questo provvedimento illaziale potràre nella carica didella FIGC. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

