(Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Cristina Le, direttore medico diSciences Italia, in occasione dell'assegnazione dei duepromossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia - Fellowship e Community Award Program - ha spiegato come il bilancio al momento del decimo compleanno deisia nettamente positivo: "Oggi celebriamo il decimoversario, quindi 10in cuiSciences è stata vicino sia allache alladei, al fine di sostenere progetti di ricerca e progetti socio-assistenziali del terzo settore. Il bilancio di questi 10è molto incoraggiante: in questo arco di tempo abbiamo ricevuto circa ...

Advertising

italiaserait : Bandi Gilead, Ercoli (Medicina Solidale): ‘tra impegni scienza abbattere disuguaglianze’ - italiaserait : Bandi Gilead, Le Grazie: ’10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti’ - italiaserait : Oltre 1 mln a scienziati e pazienti, premiati vincitori bandi Gilead - TV7Benevento : Bandi Gilead, Le Grazie: '10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti'... - TV7Benevento : Oltre 1 mln a scienziati e pazienti, premiati vincitori bandi Gilead... -

Ultime Notizie dalla rete : Bandi Gilead

Le parole di Le Grazie arrivano a margine della cerimonia durante la quale, stamane a Milano, è stata celebrata la decima edizione dei, azienda statunitense che lavora nel settore dei ...... tamponi e farmaci, da Arrow Diagnostics (51,3 milioni) a Roche (41,3 milioni) eed Eli Lilly (61 e 37 milioni rispettivamente). Ma in mezzo si trovano anche la Luxottica di Leonardo Del ...Cristina Le Grazie, direttore medico di Gilead Sciences Italia, in occasione dell’assegnazione dei due bandi promossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia – Fellowship e Community Awar ...“Essere qui oggi è importantissimo poiché eventi come questo rivelano a chi fa scienza la presenza di minoranze a cui il diritto della salute non arriva”. A dirlo in occasione dell’assegnazione dei ba ...