Amministrative | De Micheli PD a iNews24 | “Il centrodestra non aveva alcuna visione sul futuro delle città che voleva amministrare”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Intervista esclusiva peralla deputata del Pd, Paola De, il giorno dopo i risultati dei ballottaggi per le elezioniche hanno visto una netta affermazione della coalizione di centrosinistra. Dopo Napoli, Milano e Bologna conquistate al primo turno, ieri anche Roma e Torino hanno decretato tramite il ballottaggio la vittoria della coalizione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Micheli

Inews24

Costruirò una dimensione partecipata della nostra città, le scelteverranno ... Sabina Alfonsi , capolista della lista Pd, Paolo Ciani di Demos e Paola De, la capogruppo Pd in ...... l'avversario Enrico Michetti del centrodestra, e gli altri candidati delleRoberto ... Con Gualtieri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'ex ministro Paola De, ...Intervista esclusiva per iNews24 alla deputata del Pd, Paola De Micheli, il giorno dopo i risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative.I sindaci di Lamporecchio e Larciano, Alessio Torrigiani e Lisa Amidei, hanno presentato Sonia Caramelli, nuovo comandante dell’ufficio unico di polizia municipale, che ha preso servizio già da qualch ...