Amici 21, Francesca Bernabini: grande notizia per l’ex allievo Mirko Masia (Di martedì 19 ottobre 2021) UNA SECONDA POSSIBILITÀ PER Mirko Masia DI Amici 21 Qualche settimana fa è andato via da Amici, l’allievo di ballo Mirko Masia. Però, la sua ultima performance sorprende la Bernabini. Adesso per il giovanissimo ballerino, c’è una fantastica opportunità. LEGGI ANCHE Amici 21, Elisabetta vs Alessandra. Zerbi accusa la classe: “Tutti muti” UN allievo TEMPORANEO: ALESSANDRA CELENTANO CONCEDE UN MESE A Mirko Masia. POI ECCO LA SFIDA CHE LO BUTTA FUORI DALLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Qualche settimana fa, è uscita dalla scuola di Amici un allievo di Alessandra Celentano, ossia Mirko Masia. A questo studente era stato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) UNA SECONDA POSSIBILITÀ PERDI21 Qualche settimana fa è andato via da, l’di ballo. Però, la sua ultima performance sorprende la. Adesso per il giovanissimo ballerino, c’è una fantastica opportunità. LEGGI ANCHE21, Elisabetta vs Alessandra. Zerbi accusa la classe: “Tutti muti” UNTEMPORANEO: ALESSANDRA CELENTANO CONCEDE UN MESE A. POI ECCO LA SFIDA CHE LO BUTTA FUORI DALLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Qualche settimana fa, è uscita dalla scuola diundi Alessandra Celentano, ossia. A questo studente era stato ...

Advertising

WittyTV : La promessa di Francesca Bernabini è stata mantenuta e per Mirko arriva una grande opportunità, anzi due! La Mandal… - FabioTraversa : RT @WittyTV: La promessa di Francesca Bernabini è stata mantenuta e per Mirko arriva una grande opportunità, anzi due! La Mandala Dance Com… - infoitcultura : Amici 2021, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: è ritorno di fiamma? - Giada_Cuboni : RT @WittyTV: La promessa di Francesca Bernabini è stata mantenuta e per Mirko arriva una grande opportunità, anzi due! La Mandala Dance Com… - Aury1998Aprile : RT @WittyTV: La promessa di Francesca Bernabini è stata mantenuta e per Mirko arriva una grande opportunità, anzi due! La Mandala Dance Com… -