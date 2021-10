Zac Efron: ecco i cinque ruoli più amati dell’attore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zachary David Alexander Efron – meglio conosciuto come Zac Efron – è nato a San Luis Obispo, in California, il 18 ottobre 1987. Diventato un vero e proprio teen idol dopo il suo debutto nel 2006 in High School Musical, l’attore ha dimostrato di essere un interprete molto versatile, in grado di ricoprire ruoli diversi, riuscendo a farlo sempre in modo convincente. Perciò, per celebrare i suoi 34 anni, ecco una lista delle performance migliori e dei film imperdibili dell’attore. Vi raccomandiamo... cinque film (assolutamente da vedere) con Elio Germano High School Musical. Cult generazionale passato dal piccolo al grande schermo, High School Musical, è un film di Disney Channel uscito nel 2006. Nonostante l’attore abbia ... Leggi su diredonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zachary David Alexander– meglio conosciuto come Zac– è nato a San Luis Obispo, in California, il 18 ottobre 1987. Diventato un vero e proprio teen idol dopo il suo debutto nel 2006 in High School Musical, l’attore ha dimostrato di essere un interprete molto versatile, in grado di ricoprirediversi, riuscendo a farlo sempre in modo convincente. Perciò, per celebrare i suoi 34 anni,una lista delle performance migliori e dei film imperdibili. Vi raccomandiamo...film (assolutamente da vedere) con Elio Germano High School Musical. Cult generazionale passato dal piccolo al grande schermo, High School Musical, è un film di Disney Channel uscito nel 2006. Nonostante l’attore abbia ...

Advertising

intvrstvllar : RT @F4LLINGSTRR: e comunque zac efron è zendaya in the greatest showman sono proprio pazzeschi passo e chiudo - mic22p : Ma oggi è il compleanno di Zac Efron ???? in che senso 34 anni?????? - mtvitalia : ?? Auguri all'unico e solo Zac Efron: oggi compie 34 anni! Presto lo vedremo in nuovi lavori, ecco cosa sta girando… - Lilyflower_20 : Quindi Zac Efron oggi fa 34 anni?........................BENE MA NON BENISSIMO - queenface20 : RT @F4LLINGSTRR: e comunque zac efron è zendaya in the greatest showman sono proprio pazzeschi passo e chiudo -