Una Vita: Camino teme il peggio, Ildefonso morirà? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le anticipazioni di Una Vita relative all’appuntamento del 18 ottobre rivelano che Camino teme il peggio per Ildefonso Camino chiede aiuto all’amica: è disperataInizia una nuova settimana con la messa in onda di Una Vita. La serie televisiva, continua il suo successo sulla rete ammiraglia e le anticipazioni riguardanti l’appuntamento del 18 ottobre ci svelano brutte notizie per quanto riguarda Ildefonso. Leggi anche –> Max Giusti si commuove in diretta: l’inaspettata sorpresa Camino, dopo aver saputo che il marchesino è da solo in stato confusionale sulle rive del fiume chiede alla sua amica di accompagnarla sul posto per riportarlo a casa. Purtroppo, le ricerche non portano da nessuna parte e la giovane inizia a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unarelative all’appuntamento del 18 ottobre rivelano cheilperchiede aiuto all’amica: è disperataInizia una nuova settimana con la messa in onda di Una. La serie televisiva, continua il suo successo sulla rete ammiraglia e le anticipazioni riguardanti l’appuntamento del 18 ottobre ci svelano brutte notizie per quanto riguarda. Leggi anche –> Max Giusti si commuove in diretta: l’inaspettata sorpresa, dopo aver saputo che il marchesino è da solo in stato confusionale sulle rive del fiume chiede alla sua amica di accompagnarla sul posto per riportarlo a casa. Purtroppo, le ricerche non portano da nessuna parte e la giovane inizia a ...

