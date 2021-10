Un posto al sole, clamorosa indiscrezione: cambio di programmazione in vista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un posto al sole potrebbe veder cambiata la programmazione. Rai 3 potrebbe stravolgere il proprio palinsesto. Ecco quando potrebbe andare in onda la soap. Un posto al sole (Google)Dopo 25 anni, possiamo dire senza dubbio che Un posto al sole è una delle soap opere più longeve del piccolo schermo italiano. Uno spettacolo che appassiona milioni di persone che dal 21 ottobre 1996 non hanno mai perso interesse per le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. Recente è la notizia che qualcosa potrebbe cambiare. Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che vogliono un cambio di programmazione per la soap. Dei rumors che potrebbero far perdere le abitudini degli appassionati dello spettacolo, che si ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Unalpotrebbe veder cambiata la. Rai 3 potrebbe stravolgere il proprio palinsesto. Ecco quando potrebbe andare in onda la soap. Unal(Google)Dopo 25 anni, possiamo dire senza dubbio che Unalè una delle soap opere più longeve del piccolo schermo italiano. Uno spettacolo che appassiona milioni di persone che dal 21 ottobre 1996 non hanno mai perso interesse per le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. Recente è la notizia che qualcosa potrebbe cambiare. Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che vogliono undiper la soap. Dei rumors che potrebbero far perdere le abitudini degli appassionati dello spettacolo, che si ...

Advertising

bambijoon_ : in corea gli army possono visitare il set di in the soop 2, io al massimo ho visto la casa di un posto al sole ma di che parliamo - Fiammy71 : @AerdnaXCI @CristinaLilla1 @unpostoalsun I quali fanno meno di un posto al sole. - POPCORNTVit : Dago sgancia la bomba: Lucia Annunziata scalza Un posto al sole nell'access di Rai 3? - cilentonotizie : Iniziativa del Rotary Club Salerno per i 25 anni di 'Un Posto al Sole' - beatriceperini : @stefani94584346 Anche senza sole,il posto è bellissimo -