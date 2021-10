Tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita, tra le vittime Antonio Caggianelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Sono tre gli italiani morti in un drammatico incidente stradale verificatosi venerdì in Arabia Saudita, tra loro i ballerini Antonio Caggianelli, originario di Bisceglie, Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo e Nicolas Esposto della provincia di Agrigento. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura. Morto anche il conducente. Erano partiti per una tournee in Arabia Saudita. Dieci ballerini italiani erano giunti nel Paese arabo per esibirsi, ma avevano deciso di godersi un giorno libero alla scoperta del deserto. Per cause ancora da accertare però, le due auto sulle quali viaggiavano sono finite in una scarpata. Sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) . Sono tre gliin un drammaticostradale verificatosi venerdì in, tra loro i, originario di Bisceglie, Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo e Nicolas Esposto della provincia di Agrigento. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura. Morto anche il conducente. Erano partiti per una tournee in. Diecierano giunti nel Paese arabo per esibirsi, ma avevano deciso di godersi un giorno libero alla scoperta del deserto. Per cause ancora da accertare però, le due auto sulle quali viaggiavano sono finite in una scarpata. Sono ...

