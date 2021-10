Taranto | un altro incidente provocato da un cinghiale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Potevano essere tragiche le conseguenze dell’automobilistico che stamattina, alle prime luci dell’alba, ha coinvolto un lavoratore agricolo sulla provinciale 13, strada che collega Castellaneta a Castellaneta Marina. L’uomo, a bordo della propria auto, stava raggiungendo i campi per andare a lavorare, quando all’improvviso undi grossa taglia ha attraversato la strada. L’impatto tra il veicolo e l’animale è stato violentissimo. Per fortuna, l’non ha avuto conseguenze gravi sul lavoratore: solo tanta paura per l’uomo e danni alla carrozzeria dell’automobile. Se fosse uscita fuori strada, il veicolo avrebbe impattato con il cemento dei canali presenti a bordo carreggiata, con conseguenze probabilmente molto più gravi. “E’ inaccettabile che il proliferare fuori controllo dei cinghiali metta ...

