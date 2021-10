Soleil Sorge accusata di “avvelenamento” al Grande Fratello Vip: scoppia il “carne-gate”, è polemica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Soleil Sorge nuovamente travolta dalla polemica al Grande Fratello Vip, e questa volta per il cosiddetto “carne-gate”. La ragazza è stata infatti accusata da Jessica Selassié di aver “avvelenato” i compagni cucinando della carne sulla brace e lasciandola cruda. Una grave insinuazione su cui è esploso un dibattito sul web, con numerosi utenti che hanno difeso Soleil definendo l’attacco della principessa un pretesto per prenderla nuovamente di mira. Soleil Sorge accusata di “avvelenamento”: esplode il “carne-gate” al GF Vip Su Soleil Sorge da diverse ore pende una gravissima accusa a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021)nuovamente travolta dallaalVip, e questa volta per il cosiddetto “”. La ragazza è stata infattida Jessica Selassié di aver “avvelenato” i compagni cucinando dellasulla brace e lasciandola cruda. Una grave insinuazione su cui è esploso un dibattito sul web, con numerosi utenti che hanno difesodefinendo l’attacco della principessa un pretesto per prenderla nuovamente di mira.di “”: esplode il “” al GF Vip Suda diverse ore pende una gravissima accusa a ...

