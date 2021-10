“Si sono sposati!” UeD | fiori d’arancio per l’ex cavaliere e la dama Il ‘sì’ dopo una storia discussa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Uomini e Donne,per. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerlola travagliatacon Pamela Barretta che su di lui non aveva speso parole di riconoscenza: “A 50 anni fai i balletti e vorresti copiare Gianluca Vacchi, ma non c’hai manco 1 euro…Sei uno sfigato!”. Stiamo parlando proprio di Enzo Capo, che con Lucrezia è arrivato fino all’altare per il fatidico ‘si’. Lucrezia Massimo è stata da sempre preferita a Pamela. Una scelta che non ha certamente reso molto felice Pamela e che senza troppi giri di parole si era espressa con queste amare riflessioni: “Secondo te perché non ti ho dato un figlio? Perché avevo già sentito puzza di demenza senile. Poveretta quella donna che ti ha al suo fianco. Veramente una donna ...