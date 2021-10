Serie A, Dal Pino sui problemi di Dazn: “Inaccettabile, ma si vedono miglioramenti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nel corso di una lunga intervista a Radio Anch’io lo sport su Radio Uno, ha affrontato il tema dei problemi tecnici di Dazn che hanno fatto infuriare i tifosi in questo avvio di campionato: “Dazn ha acquisito i diritti e le nostre strutture avevano fatto ogni verifica sulla possibilità di avere sostanzialmente il nostro campionato solo sulla rete, sulla banda larga: le condizioni c’erano e ci sono. Dazn è responsabile di tutto questo: ho ripetuto più d’una volta che, quanto successo, è Inaccettabile. Mi sembra che, nelle ultime domeniche, qualcosa di meglio si sia visto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il presidente della LegaA, Paolo Dal, nel corso di una lunga intervista a Radio Anch’io lo sport su Radio Uno, ha affrontato il tema deitecnici diche hanno fatto infuriare i tifosi in questo avvio di campionato: “ha acquisito i diritti e le nostre strutture avevano fatto ogni verifica sulla possibilità di avere sostanzialmente il nostro campionato solo sulla rete, sulla banda larga: le condizioni c’erano e ci sono.è responsabile di tutto questo: ho ripetuto più d’una volta che, quanto successo, è. Mi sembra che, nelle ultime domeniche, qualcosa di meglio si sia visto”. SportFace.

