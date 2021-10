Roma superata dalla Juventus 1-0 | decisivo il gol di Kean

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lasupera 1-0 lanell’ottava giornata di Serie A: una partita tiratissima, dove come al solito, non sono mancate le polemiche.il gol di testa dial 16? del primo tempo. Szczesny ha parato un calcio di rigore a Veretout al 44? del primo tempo, nonostante il pallone fosse entrato in rete al termine dell’azione precedente. L’episodio ha di fatto riacceso i mai davvero sopiti risentimenti deinisti nei confronti degli arbitraggi ‘pro Juve’, tanto più che la partita poteva tranquillamente finire in parità per quanto fatto vedere dai giocatori in campo. Con questo successo i Bianconeri salgono a 14 punti, agganciando Lazio e Atalanta, mentre i Giallorossi rimangono fermi a quota 15, sempre stabili al quarto posto.

