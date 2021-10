Roma sospiro di sollievo: per Zaniolo escluse lesioni al ginocchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista uscito ieri sera nel corso del primo tempo del big match contro la Juventus è stato sottoposto a una risonanza magnetica questa mattina, da cui è emerso che non ha riportato alcuna lesione al ginocchio sinistro. La preoccupazione generale era più che giustificata dato il calvario che il numero 22 ha dovuto patire nel corso della passata stagione. La speranza di José Mourinho è ora di averlo a disposizione già in occasione della prossima gara, non meno importante, contro il Napoli capolista, in programma il prossimo weekend. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021)diin casaper le condizioni di Nicolò. Il centrocampista uscito ieri sera nel corso del primo tempo del big match contro la Juventus è stato sottoposto a una risonanza magnetica questa mattina, da cui è emerso che non ha riportato alcuna lesione alsinistro. La preoccupazione generale era più che giustificata dato il calvario che il numero 22 ha dovuto patire nel corso della passata stagione. La speranza di José Mourinho è ora di averlo a disposizione già in occasione della prossima gara, non meno importante, contro il Napoli capolista, in programma il prossimo weekend.

