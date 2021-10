Roma e Torino al Centrosinistra. Dipiazza vince a Trieste, Mastella a Benevento (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Centrosinistra si afferma in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa con i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilsi afferma in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa con i ...

Advertising

lorepregliasco : Comune di Torino vs Comune di Roma. In 27 minuti Torino comunica già i dati di 137 sezioni, a Roma c'è la foto con… - lauraboldrini : Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra… - you_trend : ??? Riassumendo la situazione al momento nei capoluoghi di provincia, ecco il candidato in vantaggio per ogni città… - atlantidelibri : RT @lauraboldrini: Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra vince… - mariamacina : A Torino e Roma si vince bene senza l'alleanza con i 5 stelle. Enzo Puro -