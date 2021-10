Quanto è straziante Trieste, accampata contro il buonsenso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da siciliano che fin dai suoi primi vent’anni ebbe come incisa nell’anima Trieste, la città la più italiana di tutte, la città che valse i 600mila caduti della Prima guerra mondiale, la città cui dovrebbe appartenere la salma conservata nella Tomba del Milite Ignoto a Piazza Venezia a Roma (quella salma venne scelta da una madre triestina che aveva perso il figlio nei combattimenti e mai più ritrovato), è per me straziante vedere che nella piazza la più iconica della città seggono italiani e triestini (del tutto pacifici al momento) che sembrerebbero voler fare a cazzotti con il sentimento dominante nel resto d’Italia. Ossia che a combattere contro questo maledetto virus pandemico il vaccino è l’arma migliore che abbiamo a disposizione tra quelle possibili. Semplice, semplicissimo. Quando alcuni anni fa ero stato a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da siciliano che fin dai suoi primi vent’anni ebbe come incisa nell’anima, la città la più italiana di tutte, la città che valse i 600mila caduti della Prima guerra mondiale, la città cui dovrebbe appartenere la salma conservata nella Tomba del Milite Ignoto a Piazza Venezia a Roma (quella salma venne scelta da una madre triestina che aveva perso il figlio nei combattimenti e mai più ritrovato), è per mevedere che nella piazza la più iconica della città seggono italiani e triestini (del tutto pacifici al momento) che sembrerebbero voler fare a cazzotti con il sentimento dominante nel resto d’Italia. Ossia che a combatterequesto maledetto virus pandemico il vaccino è l’arma migliore che abbiamo a disposizione tra quelle possibili. Semplice, semplicissimo. Quando alcuni anni fa ero stato a ...

Quando alcuni anni fa ero stato a Trieste per motivi di lavoro, e avevo fatto una capatina a quello struggente porto che era stato il porto più importante dell'Impero austroungarico e che ancora ieri ...

