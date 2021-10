(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, il 15 ottobre ain provincia di Avellino, è tornato a svolgersi in presenza il consueto meeting annuale "Incontr". Un evento in cui la De ...

Advertising

Affaritaliani : Pasta Armando: a Flumeri l'11esima edizione di 'IncontrArmando' -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta Armando

askanews

L'edizione di quest anno ha segnato un ulteriore passo avanti della Filiera, che diventa best practice e destinataria di un discorso politico che riguarda l'agroalimentare italiano e il ...L'edizione di quest anno ha segnato un ulteriore passo avanti della Filiera, che diventa best practice e destinataria di un discorso politico che riguarda l'agroalimentare italiano e il ...Roma, (askanews) - Dopo la pausa forzata a causa della pandemia, il 15 ottobre a Flumeri in provincia di Avellino, è tornato a svolgersi in ...Un modello di eccellenza per l’intero sistema agroalimentare italiano, che cresce come interlocutore nel dibattito di settore. La Filiera Armando ha compiuto quest’anno 11 anni ed è tornata a riunirsi ...