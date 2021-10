Nuova tv digitale | gli antennisti di Confartigianato rassicurano | “Pronti ad aiutare i cittadini”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Da diverse settimane molti spot pubblicitari ce lo stanno ricordando in modo martellante. Ora ci siamo… Mercoledì 20 ottobre inizia un nuovo grande cambiamento per la televisione italiana: il primo passo verso il nuovoterrestre DBV-T2 e l’abbandono dello standard di trasmissione DVB-T, che avverrà col mutamento dall’attuale standard di codifica video MPEG-2 in favore dell’MPEG-4. Tutte novità che permetteranno di godere di qualità e definizione più alte. Il cambiamento sarà comunque graduale e diventerà definitivo (salvo proroghe) il 1° gennaio 2023, data in cui la ricezione dei programmi tv sarà possibile soltanto attraverso tv o decoder digenerazione. Per adesso, in concreto, a partire dal 20 ottobre alcuni dei canali tv principali non saranno più visibili sui televisori che non supportano l’HD. I primi canali che passeranno all’HD ...