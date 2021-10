Mou | L' arbitro? Non voglio parlare

Advertising

ValeRossignoli : RT @FrancescoCanal1: Roma in crescita da un punto di vista difensivo e della tenuta di squadra. Partita ben preparata da Mou che a fine gar… - FabrizioPR : RT @FrancescoCanal1: Roma in crescita da un punto di vista difensivo e della tenuta di squadra. Partita ben preparata da Mou che a fine gar… - 1900nicorix : @pisto_gol Mourinho ha detto che il 4 uomo ha detto.. prima di fare decreti ingiuntivi dovrebbe indagare su cosa ha… - TizianoMuliere7 : RT @FrancescoCanal1: Roma in crescita da un punto di vista difensivo e della tenuta di squadra. Partita ben preparata da Mou che a fine gar… - FrancescoCanal1 : Roma in crescita da un punto di vista difensivo e della tenuta di squadra. Partita ben preparata da Mou che a fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Mou arbitro

Quotidiano.net

"Il quarto uomo mi ha detto che col rigore non c'è vantaggio. Non dico altro". L'abbraccio con Allegri di PAOLO FRANCIMa non c'è spazio per l'nella sua analisi. "Sarà sempre una sconfitta che resta, ma se devo ... NESSUNA POLEMICA ? "Voglio cercare di isolarmi dall'episodio del rigore - commenta- che non ...Il tecnico: "La sconfitta è sempre una sconfitta, ma devo guardare alla crescita della squadra in questo progetto" ...di Paolo Franci Non c’è Var che tenga. Il gioco finisce sempre per andare oltre e proporre situazioni immancabilmente controverse. C’era il rigore per la Roma per fallo di Szczesny su Mkhitaryan, ecco ...