Martina Colombari | “anoressica schifosa” | l’insulto choc

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’ex Miss Italiaspiega di essere stata etichettata come “”:e la replica. Sarà la protagonista della puntata di questa sera del quiz show I soliti ignoti l’ex Miss Italia,, la quale giovanissima vinse l’agognata fascia ormai trent’anni fa. Storica compagna di vita di Billy Costacurta, la donna ha spiegato qualche tempo fa di aver dovuto soffrire parole irripetibili che le sono state riferite. (Instagram)Ai microfoni della trasmissione I Lunatici su Rai Radio2, ha infatti affermato che le sarebbe stato dato l’epiteto ingiurioso di “” da parte di alcuni hater sui social network. Un fatto davvero increscioso che non ...

Advertising

AerdnaXCI : #ISolitiIgnoti Concorrente di Stasera: Martina Colombari ???? - 99per100 : G.O.A.T.?? MODA???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi MODELLA #THEGREATESTOFALLTIME ?? Italian Top Model Vota, RT e fai votar… - berthayoko : @notgiorgiab Lascia stare. Troppo difficile. - Jeffry60779912 : RT @LeGrazieWebzine: Martina Colombari al top della seduzione. #Celebrities -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

Lanostratv

preferisce una giacca in pelle da sapore rock e Irina Shayk l'intramontabile trench Burberry . Infine, Giulia Salemi ha le farfalle nello stomaco ( la love story con Pierpaolo ...ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in una versione rovente. Nulla indosso è una visione paradisiaca. Fascino eterno, fisico pazzesco, curve sbalorditive, talento innato. ...L'attrice abbandona i capelli bruni per adottare uno stile più deciso e che risalta il suo bellissimo volto. Che sia bionda, rossa o castana non importa, ...Giulia De Lellis sceglie una pausa pranzo al baretto del centro di Milano per fare quattro chiacchiere con le amiche, Martina Colombari va a braccetto per Montenapoleone nonostante la pioggia e parla ...