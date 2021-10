Manuel Bortuzzo a Nicola: “Con Lulù abbiamo chiuso” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo durante una chiacchierata in giardino con Nicola Pisu racconta del rapporto finito con la principessa Lulù Manuel Bortuzzo e Nicola Pisu chiacchierano in giardino della storia che era nata i primi giorni tra il nuotatore e la principessa Lucrezia. Nicola durante la conversazione fa delle domande a Manuel che non esita a rispondere sulla sua storia o meglio amicizia speciale con Lulù. Infatti Manuel chiarisce a Nicola di aver concluso la sua relazione con la principessa: “Mi fa tenerezza”, confida al coinquilino, “perché i primi giorni dopo che le ho parlato mi veniva a chiedere se sentivo la sua mancanza e le ho risposto con un secco no”. Poi Manuel ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)durante una chiacchierata in giardino conPisu racconta del rapporto finito con la principessaPisu chiacchierano in giardino della storia che era nata i primi giorni tra il nuotatore e la principessa Lucrezia.durante la conversazione fa delle domande ache non esita a rispondere sulla sua storia o meglio amicizia speciale con. Infattichiarisce adi aver concluso la sua relazione con la principessa: “Mi fa tenerezza”, confida al coinquilino, “perché i primi giorni dopo che le ho parlato mi veniva a chiedere se sentivo la sua mancanza e le ho risposto con un secco no”. Poi...

