LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera nel volteggio di D’Amato e nelle parallele di Iorio (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) 07.00 Si ripartirà alle ore 07.30 con la quarta suddivisione. Non ci sono pesci grossi, almeno sulla carta: Portogallo, Svizzera, Islanda, Colombia. Un occhio andrà però dato alla portoghese Filipa Martins (all-around e parallele). 06.58 l’Italia può concretamente sperare nella finale al volteggio con Asia D’Amato e deve incrociare le dita per sognare con Elisa Iorio alle parallele (non è semplice). L’auspicio è poi quello di portare entrambe le gemelle nella finale all-around. 06.56 SITUAZIONE ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA) LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA) 07.00 Si ripartirà alle ore 07.30 con la quarta suddivisione. Non ci sono pesci grossi, almeno sulla carta: Portogallo, Svizzera, Islanda, Colombia. Un occhio andrà però dato alla portoghese Filipa Martins (all-around e). 06.58può concretamentere nella finale alcon Asiae deve incrociare le dita per sognare con Elisaalle(non è semplice). L’auspicio è poi quello di portare entrambe le gemelle nella finale all-around. 06.56 SITUAZIONE ...

