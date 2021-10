Latina è di Coletta, al ballottaggio il ribaltone è servito (Di lunedì 18 ottobre 2021) Latina – Una campagna elettorale piena di frecciatine e veleni, finita con un miracolo, quello di Damiano Coletta e della sua coalizione che, nonostante i pronostici, ribalta la situazione e a 110 sezioni scrutinate su 116 si porta su un risultato difficile da prevedere, con una rimonta impossibile per il centrodestra di Zaccheo, che, pure, aveva conquistato il primo posto al ballottaggio. A sei sezioni dalla fine dello scrutinio, infatti, il candidato del centrosinistra, al ballottaggio sostenuto anche dai pentastellati, ottiene il 54,5 % dei consensi. Lo scranno da Primo cittadino è ancora suo, l’indomabile capoluogo pontino resta in mano al centrosinistra. I dati del ballottaggio Certo, per quanto il dato percentuale sia incompleto (mancano ancora alcune sezioni da scrutinare), spicca il fatto che, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Una campagna elettorale piena di frecciatine e veleni, finita con un miracolo, quello di Damianoe della sua coalizione che, nonostante i pronostici, ribalta la situazione e a 110 sezioni scrutinate su 116 si porta su un risultato difficile da prevedere, con una rimonta impossibile per il centrodestra di Zaccheo, che, pure, aveva conquistato il primo posto al. A sei sezioni dalla fine dello scrutinio, infatti, il candidato del centrosinistra, alsostenuto anche dai pentastellati, ottiene il 54,5 % dei consensi. Lo scranno da Primo cittadino è ancora suo, l’indomabile capoluogo pontino resta in mano al centrosinistra. I dati delCerto, per quanto il dato percentuale sia incompleto (mancano ancora alcune sezioni da scrutinare), spicca il fatto che, ...

nzingaretti : Anche a #Latina, altro capoluogo al voto, bella vittoria! Bravi @Damiano_Coletta e tutta la grande squadra. Uniti e… - giorgio_gori : Sono felice per #Roma e Roberto Gualtieri, per #Torino e Stefano Lo Russo, per #Varese e Davide Galimberti, per… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Latina (100 sezioni scrutinate su 116) Coletta (CSX) 54,6% Zaccheo (CDX) 45,4%… - snoopyleft : RT @nzingaretti: Anche a #Latina, altro capoluogo al voto, bella vittoria! Bravi @Damiano_Coletta e tutta la grande squadra. Uniti e unitar… - perinick82per : Latina è Latina. Congratulazioni al mio sindaco Damiano Coletta ?????????? -