L'arcivescovo Battaglia: "La Chiesa non sia museo, bella ma muta"

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell'esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili". Con questa invocazione L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha terminato l'omelia pronunciata nel corso della cerimonia di apertura del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli. "Qualcuno potrebbe stupirsi del fatto che ho scelto di indire il Sinodo proprio all'inizio del mio servizio episcopale, e farmi notare che molti pensano a questo strumento ecclesiale solo verso la fine del ..."

