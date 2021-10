L' appello di Malala | ' riportare a scuola le ragazze afghane'

Advertising

la Repubblica

Tutti i leader devono compiere azioni urgenti e decise per riportare a scuola ogni ragazza afghana", si legge nell'diffuso da. . 18 ottobre 2021Comincia così l'lanciato dalla più autorevole paladina del diritto allo studio, la premio NobelYousafzai che rischiò la vita per non arrendersi all'ordine di chiudersi in casa e ..."Le donne afghane parlano chiaro e reclamano il loro diritto all'istruzione. Dobbiamo stare al loro fianco". (ANSA) ...Lettera aperta, controfirmabile su Avaaz, della premio Nobel al G20: "C'è un solo Paese al mondo che impedisce alle femmine di studiare.