L’apocalisse: 10 film da recuperare su catastrofi, virus e… la fine del mondo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sky Cinema Collection dedica la settimana alle calamità più estreme illustrate nei blockbuster americani e non solo. Il Ciclo Apocalypse si protrae fino al 22 ottobre con una programmazione rivolta agli appassionati di apocalissi, catastrofi, cataclismi e pandemie, anche nell’era del Coronavirus. Disponibili sul canale della piattaforma ma anche in streaming su NOW, la ventina di pellicole selezionate provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Scandinavia, dalla Cina fino al Regno Unito. Approfittiamo di quest’occasione per realizzare una classifica di film catastrofici – niente zombie, vampiri o alieni, solo sciagure almeno vagamente plausibili – riservato a chi non teme livelli di ansia astronomici: tra queste pellicole al cardiopalma, sette le ritroverete nella programmazione di Sky e le ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sky Cinema Collection dedica la settimana alle calamità più estreme illustrate nei blockbuster americani e non solo. Il Ciclo Apocalypse si protrae fino al 22 ottobre con una programmazione rivolta agli appassionati di apocalissi,, cataclismi e pandemie, anche nell’era del Corona. Disponibili sul canale della piattaforma ma anche in streaming su NOW, la ventina di pellicole selezionate provengono da tutto il, dagli Stati Uniti alla Scandinavia, dalla Cina fino al Regno Unito. Approfittiamo di quest’occasione per realizzare una classifica dici – niente zombie, vampiri o alieni, solo sciagure almeno vagamente plausibili – riservato a chi non teme livelli di ansia astronomici: tra queste pellicole al cardiopalma, sette le ritroverete nella programmazione di Sky e le ...

Advertising

tuttavitarobi : Sto guardando un film a tema apocalisse talmente brutto che sto per l’apocalisse. - Stasera_in_TV : ITALIA 2: (23:41) L.A. Zombie: L'Ultima Apocalisse (Film) #StaseraInTV 13/10/2021 #SecondaSerata @social_mediaset #Italia2 - Ricochet6It : Puoi vederlo in #TV oppure viverlo in Italia sotto il drago Apocalisse di #zombie - Stasera_in_TV : ITALIA 2: (21:15) L.A. Zombie: L'Ultima Apocalisse (Film) #StaseraInTV 12/10/2021 #PrimaSerata #l.a.zombie:l_ultimaapocalisse - remo_checola : @durezzadelviver @babyspettri C'è chi ha visto già la fine del film e ce l'ha raccontata. Mettiamoci l'animo in pac… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apocalisse film Film apocalittici sui disastri naturali: da Twister a Geostorm, ecco quali vedere. FOTO Sky Tg24