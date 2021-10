La protesta dei manifestanti no-green pass si è spostata nel centro di Trieste - La diretta (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Il varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato. I manifestanti si trovano ora nella luogo simbolo di Trieste: piazza Unità d'Italia. È l'epilogo della protesta nello scalo, stremato da giorni in cui le attività sono rallentate e l'immagine internazionale, prima in piena salute, si è appannata agli occhi del mondo. La prefettura e l'Autorità Portuale ritengono non più tollerabile l'occupazione del varco 4 anche se il sindacato CLPT garantisce che resisterà fino al 20 ottobre e il coordinamento no vax cittadino va oltre, annunciando di voler restare "a oltranza". La liberazione del porto è stata invocata anche da Cgil, Cisl e Uil. La spaccatura tra quelle che si sono profilate in modo sempre più nitido le due anime in conflitto della protesta è diventata eclatante. Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Il varco 4 del porto diè stato sgomberato. Isi trovano ora nella luogo simbolo di: piazza Unità d'Italia. È l'epilogo dellanello scalo, stremato da giorni in cui le attività sono rallentate e l'immagine internazionale, prima in piena salute, si è appannata agli occhi del mondo. La prefettura e l'Autorità Portuale ritengono non più tollerabile l'occupazione del varco 4 anche se il sindacato CLPT garantisce che resisterà fino al 20 ottobre e il coordinamento no vax cittadino va oltre, annunciando di voler restare "a oltranza". La liberazione del porto è stata invocata anche da Cgil, Cisl e Uil. La spaccatura tra quelle che si sono profilate in modo sempre più nitido le due anime in conflitto dellaè diventata eclatante.

