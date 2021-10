Jamie Lee Curtis: "I miei ruoli più importanti avevano a che fare con la mia sessualità" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jamie Lee Curtis parla della sua carriera, in occasione dell'uscita di Halloween Kills, raccontando di come un tempo i suoi ruoli più importanti erano inerenti alla sua fisicità e alla sua sessualità. Jamie Lee Curtis, una delle attrici più eclettiche di Hollywood negli ultimi decenni, ha alle spalle una notevole carriera e in occasione dell'uscita dell'horror Halloween Kills, ha ricordato di come alcuni dei più importanti le fossero stati assegnati solo grazie alla sua fisicità. In una lunga intervista con il Guardian, Jamie Lee Curtis ha parlato di Halloween Kills affermando di essere estremamente felice di aver ripreso un franchise che l'ha resa famosa dal 1978, con il suo primo film Halloween - La notte delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)Leeparla della sua carriera, in occasione dell'uscita di Halloween Kills, raccontando di come un tempo i suoipiùerano inerenti alla sua fisicità e alla suaLee, una delle attrici più eclettiche di Hollywood negli ultimi decenni, ha alle spalle una notevole carriera e in occasione dell'uscita dell'horror Halloween Kills, ha ricordato di come alcuni dei piùle fossero stati assegnati solo grazie alla sua fisicità. In una lunga intervista con il Guardian,Leeha parlato di Halloween Kills affermando di essere estremamente felice di aver ripreso un franchise che l'ha resa famosa dal 1978, con il suo primo film Halloween - La notte delle ...

