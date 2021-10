Il volto bestiale Squid game? Cosa filtra da Pyongyang | le parole sconcertanti di Kim Jong-un

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Da fenomeno mediatico,è diventato presto anche un caso geo-politico. Ci ha pensato Kim-un, lider maximo della comunistissima Corea del Nord, a bombardare (si fa per dire, almeno per ora) i cugini della Corea del Sud artefici della fiction più vista della stagione su Netflix a livello mondiale. La serie tv è un piccolo capolavoro di fantascienza distopica in cui decine di cittadini disperati e alle prese con gravi problemi economici accettano di partecipare a una serie di prove (mortali) per vincere un ricco montepremi e sistemarsi per la vita. Tutto questo, ha accusato Kim, che Donald Trump aveva sprezzantemente ribattezzato Cicciobello, "mostra la naturadella società sudcoreana". Insomma, una bella lettura anti-capitalista alla luce di un modello, quello nordcoreano, non ...

A giugno aveva inveito contro il K-pop, il pop in salsa sudcoreana che sta invadendo senza tregua da Seul i mercati asiatici della musica, bollandolo come un «cancro vizioso che corrompe i ragazzi».