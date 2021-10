Il team russo ha concluso le riprese nello Spazio: un record assoluto ma il risultato? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono durate appena 12 giorni le riprese di un nuovo film russo, ma questi giorni rimarranno impressi indelebili nella storia in quanto si tratta della prima pellicola girata interamente nello Spazio. riprese finite per il film russo nello Spazio: i dettagli (Foto Twitter)La troupe, infatti, è volata in orbita a bordo della ISS, la stazione spaziale internazionale, per portare a termine un’opera mai realizzata prima e che ovviamente ha attirato l’attenzione non soltanto degli addetti ai lavori. Come riferisce l’agenzia Ansa e il sito di Skytg24, a bordo della navetta spaziale vi era una troupe interamente russa composta dall’attrice Yulia Peresild e dal regista Klim Šipenko. ??????? ???? ?????????, ??? ?? ????? ??????, ????????? ???? ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono durate appena 12 giorni ledi un nuovo film, ma questi giorni rimarranno impressi indelebili nella storia in quanto si tratta della prima pellicola girata interamentefinite per il film: i dettagli (Foto Twitter)La troupe, infatti, è volata in orbita a bordo della ISS, la stazione spaziale internazionale, per portare a termine un’opera mai realizzata prima e che ovviamente ha attirato l’attenzione non soltanto degli addetti ai lavori. Come riferisce l’agenzia Ansa e il sito di Skytg24, a bordo della navetta spaziale vi era una troupe interamente russa composta dall’attrice Yulia Peresild e dal regista Klim Šipenko. ??????? ???? ?????????, ??? ?? ????? ??????, ????????? ???? ...

