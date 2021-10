Green Pass, Toti “Giusto manifestare, no bloccare chi vuole lavorare” (Di lunedì 18 ottobre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il Ministro dell’Interno, con il prefetto e il questore di Genova oggi. Il punto è che le proteste sono assolutamente legittime, ma la maggioranza del Paese si è espressa chiaramente a favore di un’Italia che riparte. E non sarebbe tollerabile allora che i porti diventassero la frontiera ostaggio di una frangia estrema. Ancora di più di fronte all’atteggiamento responsabile dei sindacati e della maggior parte dei lavoratori. Un conto è far sentire la propria voce, manifestare. Un altro è bloccare chi vuol lavorare”. Così il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti in un’intervista al Secolo XIX, parlando del cosiddetto “G-Day”. “Diciamo che 1’85% degli over 12 è vaccinato. Altre migliaia di persone che non sono d’accordo comunque vanno a farsi il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il Ministro dell’Interno, con il prefetto e il questore di Genova oggi. Il punto è che le proteste sono assolutamente legittime, ma la maggioranza del Paese si è espressa chiaramente a favore di un’Italia che riparte. E non sarebbe tollerabile allora che i porti diventassero la frontiera ostaggio di una frangia estrema. Ancora di più di fronte all’atteggiamento responsabile dei sindacati e della maggior parte dei lavoratori. Un conto è far sentire la propria voce,. Un altro èchi vuol”. Così il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanniin un’intervista al Secolo XIX, parlando del cosiddetto “G-Day”. “Diciamo che 1’85% degli over 12 è vaccinato. Altre migliaia di persone che non sono d’accordo comunque vanno a farsi il ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - Mania48Mania53 : RT @giulianol: Ormai non ci stupiamo più di niente, ma i decreti sul green pass mancano palesemente di motivazione. Dato che la vera motiva… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ancora bloccati i varchi. Il Porto di Genova ostaggio di frangie di irriducibili no green-pass (R Bobbio) -